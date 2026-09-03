Błędne zaświadczenie lekarskie jako przyczyna wypadku przy pracy

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być błędne lub nieaktualne zaświadczenie lekarskie, jak również nieuwzględnienie przez pracodawcę treści takiego zaświadczenia i skierowanie pracownika do pracy dla niego zabronionej z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne.

Kiedy można mówić o wypadku przy pracy