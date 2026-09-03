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Błędne zaświadczenie lekarskie jako przyczyna wypadku przy pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy niewskazanej ze względu na jego stan zdrowia może stanowić zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy także wtedy, gdy pracodawcy nie można postawić zarzutu zawinionego działania.

Publikacja: 03.09.2026 05:00

Błędne zaświadczenie lekarskie jako przyczyna wypadku przy pracy

Błędne zaświadczenie lekarskie jako przyczyna wypadku przy pracy

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być błędne lub nieaktualne zaświadczenie lekarskie, jak również nieuwzględnienie przez pracodawcę treści takiego zaświadczenia i skierowanie pracownika do pracy dla niego zabronionej z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne.

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