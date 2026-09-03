Rzeczpospolita
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Kiedy aktywność pracownika w internecie uzasadnia zwolnienie

Sama kontrowersyjność publikacji w internecie nie jest jeszcze naruszeniem obowiązków pracowniczych.

Publikacja: 03.09.2026 04:50

Kiedy aktywność pracownika w internecie uzasadnia zwolnienie

Kiedy aktywność pracownika w internecie uzasadnia zwolnienie

Foto: Adobe Stock

Robert Stępień, Michał Bodziony, Kinga Wieczorek, Mikołaj Wilczek

„To przecież mój prywatny profil”. Ten argument często pojawia się, gdy do działu HR trafia kontrowersyjny wpis, nagranie albo komentarz opublikowany przez pracownika. Problem w tym, że granica między życiem prywatnym a zawodowym nie zawsze pokrywa się z granicą między czasem pracy a czasem wolnym.

Pracownik, który po godzinach publikuje treści w mediach społecznościowych, nadal może być kojarzony z firmą. Czasem sam wskazuje pracodawcę na LinkedInie, zdarza się, że występuje w służbowej odzieży, nagrywa materiał w biurze albo opowiada historię, której szczegóły pozwalają rozpoznać klientów, współpracowników lub miejsce zatrudnienia.

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