Rzeczpospolita
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Paulina Szewioła: Niedoskonała, ale potrzebna

Przygotowana przez nowego głównego inspektora pracy lista pytań może okazać się pomocnym narzędziem przy ustalaniu, czy strony łączy stosunek pracy. Trzeba dać jej szansę.

Publikacja: 03.09.2026 06:00

Czy lista pytań nowego głównego inspektora pracy pomoże ustalić istnienie stosunku pracy?

Czy lista pytań nowego głównego inspektora pracy pomoże ustalić istnienie stosunku pracy?

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Główny inspektor pracy Janusz Krasoń przygotował projekt listy samokontroli, która ma pomóc przedsiębiorcom odpowiedzieć na pytanie, czy prawidłowo wybrali oni podstawę zatrudnienia. Ma ona związek z reformą PIP, która weszła w życie 8 lipca 2026 r. i która umożliwia inspektorom zmianę umów cywilnoprawnych i B2B na stosunek pracy.

Nie jest ona na pewno doskonała. Eksperci zwracają uwagę na kilka problemów. Po pierwsze, nie wiadomo dokładnie, jak ważyć poszczególne odpowiedzi. Po drugie, część pytań jest zbyt ogólna. Jeżeli pytamy, czy pracobiorca ma określony zakres obowiązków, odpowiedź twierdząca może paść zarówno przy stosunku pracy, jak i przy całkowicie prawidłowej umowie cywilnoprawnej. Podobnie jest z niektórymi pytaniami dotyczącymi sposobu organizacji współpracy.

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