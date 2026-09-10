Rzeczpospolita
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Katarzyna Wójcik: Mobbing wymaga nie tylko nowych definicji

Przeniesienie utrwalonych linii orzeczniczych do ustawy może zwiększyć pewność prawa i świadomość adresatów przepisów. Nie rozwiązuje jednak problemów.

Publikacja: 10.09.2026 06:00

Mobbing wymaga nie tylko nowych definicji

Mobbing wymaga nie tylko nowych definicji

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Łatwo ogłosić rewolucję w prawie pracy. Trudniej sprawić, by zatrudniony odczuł jej nadejście. To, czy od 5 listopada, czyli po wejściu w życie nowych przepisów antymobbingowych, pracownicy rzeczywiście będą bezpieczniejsi, a mobberzy przestaną być bezkarni, pokaże praktyka. Według części ekspertów nowe przepisy albo powtarzają wypracowane już przez orzecznictwo rozwiązania, albo pełnią tylko funkcję informacyjną, formułując postulaty, których brak realizacji będzie nieegzekwowalny. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. "Rewolucja w mobbingu czy zmarnowana szansa na realną zmianę?".

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