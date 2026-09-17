Rzeczpospolita
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Kosmiczne prognozy polskiej zbrojeniówki

PGZ i Grupa WB powinny w ciągu 5 lat co najmniej podwoić swoje przychody. To w dużej mierze efekt zamówień finansowanych z pożyczek z unijnego Instrumentu SAFE. To także szansa na rozbudowę zdolności produkcyjnych.

Publikacja: 17.09.2026 04:01

Bojowy wóz piechoty Borsuk

Bojowy wóz piechoty Borsuk

Foto: MON

Maciej Miłosz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie prognozy finansowe na najbliższe lata mają największe polskie firmy zbrojeniowe.
  • Czym polski przemysł obronny wyróżnia się na tle europejskiej konkurencji.
  • Jakie strategiczne wyzwania czekają branżę po 2030 roku i dlaczego eksport jest kluczowy.
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W Polsce mamy dwa główne podmioty zbrojeniowe z rodzimym kapitałem: to państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa oraz w przeważającej mierze prywatna Grupa WB, której 26,4 proc. udziałów ma Polski Fundusz Rozwoju. PGZ produkuje m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, zestawy przeciwlotnicze Piorun, a np. w domenie morskiej właśnie buduje fregaty Miecznik.

Z kolei Grupa WB specjalizuje się m.in. w systemach łączności czy kierowania ogniem jak Fonet czy Topaz i produkcji bezzałogowców, jak obserwacyjne FlyEye czy amunicja krążąca Warmate. Choć między obiema firmami nie brakuje napięć, to w bardzo wielu projektach oba podmioty blisko kooperują. Tak jest chociażby w przypadku zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30, który jest montowany na wspominanych Borsukach.

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