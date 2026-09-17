W Polsce mamy dwa główne podmioty zbrojeniowe z rodzimym kapitałem: to państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa oraz w przeważającej mierze prywatna Grupa WB, której 26,4 proc. udziałów ma Polski Fundusz Rozwoju. PGZ produkuje m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, zestawy przeciwlotnicze Piorun, a np. w domenie morskiej właśnie buduje fregaty Miecznik.

Z kolei Grupa WB specjalizuje się m.in. w systemach łączności czy kierowania ogniem jak Fonet czy Topaz i produkcji bezzałogowców, jak obserwacyjne FlyEye czy amunicja krążąca Warmate. Choć między obiema firmami nie brakuje napięć, to w bardzo wielu projektach oba podmioty blisko kooperują. Tak jest chociażby w przypadku zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30, który jest montowany na wspominanych Borsukach.