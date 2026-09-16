Rzeczpospolita
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Firmy masowo kupują AI, ale efektów brak. Rośnie plaga „martwych subskrypcji”

Choć większość polskich firm deklaruje wdrożenie sztucznej inteligencji, w praktyce technologia ta rzadko kiedy skaluje biznes, najczęściej służąc jako prywatne wsparcie dla jednej osoby, przyspieszając pisanie maili czy generowanie grafik.

Publikacja: 16.09.2026 04:33

Miała być rewolucja, powstała technologiczna biurokracja. Tak firmy wdrażają AI

Miała być rewolucja, powstała technologiczna biurokracja. Tak firmy wdrażają AI

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego sztuczna inteligencja, zamiast skalować biznes, staje się osobistym asystentem menedżerów?
  • Dlaczego niewiele firm potrafi rzetelnie zmierzyć zwrot z inwestycji w AI?
  • Jak adopcja AI zmienia zasady współpracy z agencjami i tworzy nową presję na budżety marketingowe?
  • Czym jest „technologiczna biurokracja” i dlaczego brak ładu zarządczego hamuje pełne wykorzystanie potencjału AI?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czy AI, mimo ogólnych twierdzeń o podnoszeniu efektywności i usprawnianiu biznesu, w praktyce dokonuje rewolucji w przedsiębiorstwach? Gdyby spojrzeć na wyniki najnowszych badań firmy Constans i Polskiej Organizacji Reklamodawców (POR), można odnieść wrażenie, że systemy sztucznej inteligencji nie dokonały przełomu. Raport „Adopcja Schrödingera”, opracowany na podstawie wywiadów z szefami marketingu w sektorach bankowości, FMCG, handlu czy telekomunikacji, przeprowadzonych od czerwca do sierpnia br., pokazuje wprost: sztuczna inteligencja w Polsce nie skaluje organizacji, zyskuje zazwyczaj jedna osoba.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

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