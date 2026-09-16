Czy AI, mimo ogólnych twierdzeń o podnoszeniu efektywności i usprawnianiu biznesu, w praktyce dokonuje rewolucji w przedsiębiorstwach? Gdyby spojrzeć na wyniki najnowszych badań firmy Constans i Polskiej Organizacji Reklamodawców (POR), można odnieść wrażenie, że systemy sztucznej inteligencji nie dokonały przełomu. Raport „Adopcja Schrödingera”, opracowany na podstawie wywiadów z szefami marketingu w sektorach bankowości, FMCG, handlu czy telekomunikacji, przeprowadzonych od czerwca do sierpnia br., pokazuje wprost: sztuczna inteligencja w Polsce nie skaluje organizacji, zyskuje zazwyczaj jedna osoba.