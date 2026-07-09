W rozmowie zastanawiamy się też, czy wielkie inwestycje infrastrukturalne powstałyby w ogóle, gdyby nie unijne środki oraz jaką rolę odgrywają nowe instrumenty finansowe, takie jak KPO i program SAFE. Czym różnią się dotacje od wspólnie gwarantowanych pożyczek? Dlaczego Polska jest jednym z największych beneficjentów nowych programów i ile kosztowałoby finansowanie podobnych inwestycji wyłącznie z krajowych środków?

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Wielką część przyszłego budżetu unijnego zajmie też rolnictwo, ale może to być ostatni taki budżet, ponieważ ewentualna akcesja Ukrainy, która ma więcej gospodarstw rolnych niż cała UE, wymusi dogłębną reformę Wspólnej Polityki Rolnej. Prof. Orłowski zwraca uwagę, że sposób wydawania unijnych pieniędzy na rolnictwo od lat budzi spory ekonomistów. Zastanawia się, czy większa część środków nie powinna trafiać na modernizację gospodarstw zamiast na powszechne dopłaty bezpośrednie. To szczególnie ważne w kontekście możliwego przystąpienia Ukrainy do UE i rosnącej konkurencji w europejskim rolnictwie.

W drugiej części rozmowy gość wyjaśnia, dlaczego propozycja zwiększenia budżetu UE powyżej 1 proc. PKB może oznaczać nowy etap integracji europejskiej. Czy większy wspólny budżet to więcej biurokracji, czy raczej skuteczniejsze finansowanie obronności, badań i innowacji? Jakie stanowisko zajmą Niemcy i pozostali płatnicy netto podczas negocjacji?

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Na zakończenie prof. Orłowski wskazuje, gdzie jego zdaniem powinny trafiać dodatkowe środki unijne. „Jeśli chcemy, żeby polska gospodarka rozwijała się dalej i doganiała unijną średnią, musimy mieć gospodarkę opartą w znacznej mierze na wiedzy i nowych technologiach.”

Przez pryzmat budżetu widać zmieniające się priorytety UE i próby przygotowania się do nadciągających wyzwań.

Zapraszamy do odsłuchania całej przeciekawej rozmowy.