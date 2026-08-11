Prezes mBanku Cezary Kocik na łamach „Rzeczpospolitej”
zaproponował wyłączenie kredytów finansujących projekty obronne i technologie
dual–use z podatku od aktywów instytucji finansowych. To odpowiedź na projekt
rządowej „Strategii Rozwoju Przemysłu Obronnego 2026–2030”, w której zapisano
zwiększenie zaangażowania banków komercyjnych „w oparciu o katalog zachęt”.
Propozycja prezesa Kocika może otworzyć szerszą dyskusję o
tym, jak realnie zwiększyć udział prywatnego kapitału w finansowaniu
bezpieczeństwa państwa i jakie instrumenty mogłyby zachęcić banki do większego
zaangażowania. Zapytaliśmy o to przedstawicieli sektora bankowego.