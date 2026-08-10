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Panel Ekonomistów „Rzeczpospolitej”. Progresywna składka zdrowotna dzieli ekspertów

Rosnąca luka finansowa w NFZ wymusza dyskusję o reformie finansowania systemu. Czy rozwiązaniem mogłaby być progresywna składka zdrowotna, w której zamożniejsi płacą wyższą stawkę? Uczestnicy Panelu Ekonomistów nie są w tej kwestii jednomyślni.

Publikacja: 10.08.2026 04:02

Bogatsi zapłacą więcej na zdrowie? Ekonomiści podzieleni w sprawie nowej składki

Bogatsi zapłacą więcej na zdrowie? Ekonomiści podzieleni w sprawie nowej składki

Foto: StockPhotoPro / Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak duża jest luka finansowa w systemie ochrony zdrowia i dlaczego prognozy na przyszłość są alarmujące.
  • Na czym polega koncepcja progresywnej składki zdrowotnej i dlaczego budzi ona tak skrajne opinie wśród ekonomistów.
  • W jaki sposób forma zatrudnienia wpływa na wysokość składki i dlaczego obecny system jest uznawany za niesprawiedliwy.
  • Jakie alternatywne modele finansowania służby zdrowia proponują eksperci.
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W ostatnich tygodniach debata publiczna w kwestii ochrony zdrowia skoncentrowała się na horrendalnie wysokich wynagrodzeniach części lekarzy, a szerzej – na nieefektywności wydatkowania środków publicznych. Prawdopodobnie takie otoczenie nie sprzyja dyskusji o niewystarczającym finansowaniu systemu, niemniej to długoterminowe wyzwanie będzie tylko nabrzmiewać.

Do niedawna finansowanie ochrony zdrowia opierało się właściwie całkowicie na przychodach ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie jednak ona nie wystarcza. W 2025 r. ze składki zdrowotnej do NFZ trafiło nieco ponad 170 mld zł, wydatki okazały się jednak o około 40 mld zł wyższe. Co więcej, z opublikowanego pod koniec 2025 r. raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich „Luka finansowa w ochronie zdrowia – wyzwania długoterminowe” wynika, że niedobór przychodów NFZ względem niezbędnych nakładów na ochronę zdrowia będzie tylko rósł – w bazowym scenariuszu z około 68 mld zł w 2027 r. aż do gigantycznej sumy 434 mld zł w 2060 r.

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