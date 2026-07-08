7 czerwca 2026 r. upłynął termin implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. dotyczącej wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości (dalej: dyrektywa). Ponieważ Polska nie wdrożyła jej w terminie, aktualne staje się pytanie o skutki prawne tego zaniechania. Kluczowe znaczenie ma zwłaszcza kwestia, czy i w jakim zakresie jednostki mogą od 8 czerwca 2026 r. powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy w relacjach z podmiotami administracji publicznej.