Rzeczpospolita
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Pracodawcy z sektora publicznego już teraz muszą walczyć z luką płacową

Pracownicy administracji mogą dochodzić praw wynikających z dyrektywy o jawności wynagrodzeń, choć w Polsce nie została jeszcze implementowana.

Publikacja: 08.07.2026 05:20

Pracodawcy z sektora publicznego już teraz muszą walczyć z luką płacową

Pracodawcy z sektora publicznego już teraz muszą walczyć z luką płacową

Foto: Adobe Stock

Wojciech Zając, Dominika Buch

SPIS TREŚCI

  1. Ewolucja koncepcji bezpośredniego skutku dyrektyw
  2. Sektor publiczny jako adresat bezpośredniego skutku pionowego
  3. Czy dyrektywa o jawności płac ma skutek bezpośredni? 
  4. Zasada równego wynagrodzenia w UE a sektor publiczny
  5. Brak implementacji dyrektywy od 8 czerwca 2026 r. Co to oznacza?

7 czerwca 2026 r. upłynął termin implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. dotyczącej wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości (dalej: dyrektywa). Ponieważ Polska nie wdrożyła jej w terminie, aktualne staje się pytanie o skutki prawne tego zaniechania. Kluczowe znaczenie ma zwłaszcza kwestia, czy i w jakim zakresie jednostki mogą od 8 czerwca 2026 r. powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy w relacjach z podmiotami administracji publicznej.

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