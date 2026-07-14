Program Interreg: wciąż dostępne dotacje na projekty transgraniczne

W wybranych programach o ponadpaństwowym charakterze – programach Interreg 2021-2027 – wciąż jeszcze trwają nabory wniosków. W zależności od priorytetu, którego dotyczy konkretny konkurs, celu, który został w nim wyznaczony, nabór kierowany jest do różnych podmiotów i pozwala na realizację nieco innych przedsięwzięć. Od transferujących wiedzę i innowacje, przez wspólne działania na rzecz klimatu, po szkolenia pracowników obsługujących atrakcje turystyczne. To co wspólne dla wszystkich naborów, to ponadnarodowy charakter działań. Ponieważ z definicji programy Interreg mają spajać pogranicze, otwierać instytucje, tak państwowe jak i prywatne, na współpracę z podmiotami z drugiego kraju, wszystkie podejmowane działania powinny być realizowane w partnerstwie. Po polskiej stronie jedna lub kilka organizacji i minimum jedna z zagranicy.