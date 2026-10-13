Rzeczpospolita
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Czy jednoroczne zadanie można wpisać do wieloletniej prognozy finansowej?

O dopuszczalności ujęcia inwestycji w wykazie przedsięwzięć WPF decyduje nie tylko planowany czas realizacji, lecz także możliwość jej kontynuowania w kolejnych latach budżetowych.

Publikacja: 13.10.2026 04:40

Jednoroczne zadanie w WPF miasta. Czy można je tam wykazać?

Jednoroczne zadanie w WPF miasta. Czy można je tam wykazać?

Foto: Adobe Stock

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Marcin Nagórek

- Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała część wieloletniej prognozy finansowej miasta. Spór dotyczy ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania polegającego na modernizacji gminnego obiektu sportowego, które pierwotnie zaplanowano do realizacji w ciągu jednego roku. Czy takie rozwiązanie narusza przepisy? Założono, że inwestycja zostanie wykonana w ciągu 4-5 miesięcy, jednak nie można wykluczyć wydłużenia terminu jej realizacji.

Stan faktyczny należy ocenić w kontekście przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (u.f.p.) dotyczących wieloletniej prognozy finansowej (dalej WPF).

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