Polski system emerytalny opiera się na modelu zdefiniowanej składki: wysokość przyszłego świadczenia zależy m.in. od zgromadzonego kapitału emerytalnego oraz przewidywanego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę. W praktyce oznacza to, że przy wydłużaniu się życia i utrzymywaniu relatywnie niskiego wieku emerytalnego świadczenia będą coraz mniejsze w relacji do wynagrodzeń.

Skalę wyzwania pokazują prognozy OECD. W raporcie „Pensions at a Glance 2025” organizacja szacuje, że przeciętnie osoba, która rozpoczęła pracę w wieku 22 lat w 2024 r., może oczekiwać w Polsce emerytury netto odpowiadającej zaledwie 31,8 proc. ostatnich zarobków w przypadku kobiet i 40,6 proc. w przypadku mężczyzn. Średnia dla państw OECD wynosi odpowiednio 62,4 i 63,2 proc.