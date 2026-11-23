ZUS rozpatruje wnioski automatycznie, a informacje o przyznaniu lub odmowie przerwy w opłacaniu składek zamieszcza na koncie płatnika w eZUS. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje e-mail lub SMS, że pojawiła się nowa wiadomość w tej sprawie.

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Środki przeznaczone na sfinansowanie wakacji składkowych pochodzą z budżetu państwa i są tzw. pomocą publiczną. ZUS ma więc obowiązek sprawdzić, czy przedsiębiorca, który otrzymał pomoc, spełniał wszystkie warunki jej uzyskania.

Wskazany pośpiech z wnioskiem o zwolnienie ze składek

W niektórych przypadkach przy rozpatrywaniu wniosku ZUS musi skontaktować się z klientem, np. w celu usunięcia braków formalnych. To może wydłużyć czas obsługi wniosku. Dlatego im szybciej klient podejmie działania wskazane przez ZUS, tym szybciej otrzyma odpowiedź na wniosek.

Jeśli przedsiębiorca otrzyma częściowe zwolnienie z obowiązku opłacenia składek lub nie otrzyma ulgi, ZUS wyda w tej sprawie decyzję i przekaże ją przez eZUS. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z decyzją, może odwołać się od niej do sądu za pośrednictwem ZUS.

Wakacje składkowe to ograniczona korzyść

ZUS przypomniał, że mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą korzystać z ulgi w opłacaniu składek od grudnia 2024 r. Zwolnienie dotyczy składek na własne ubezpieczenia społeczne oraz – jeśli są opłacane – na Fundusz Pracy. Nie obejmuje składki zdrowotnej ani składek za pracowników czy zleceniobiorców. Przerwa w opłacaniu składek przysługuje za jeden wybrany miesiąc w roku.

Obowiązuje jednak limit przychodu: roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat kalendarzowych nie przekroczył równowartości 2 mln euro lub przychód wyniósł 0 zł w obu tych latach. Ulga jest udzielana jako pomoc de minimis, czyli dostępna w standardowym limicie 300 tys. euro w ciągu 3 lat.

Czytaj więcej: ZUS Przeszacowane zainteresowanie wakacjami składkowymi Zgodnie z założeniami z ulgi w opłacaniu należności do ZUS miało co roku korzystać 1,7 mln płatników. Tymczasem wnioski złożyło na razie nieco pona... Pro

Oprócz tego ważny jest limit osób zgłoszonych do ubezpieczeń. Ulga zostanie przyznana przedsiębiorcy, który w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zatrudniał nie więcej niż 10 osób zgłoszonych do ubezpieczeń, w tym siebie oraz osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Od początku wprowadzenia ulgi skorzystało z niej ponad 1,4 mln przedsiębiorców. Łączna kwota zwolnienia przekroczyła 4,8 mld zł. Za okres od stycznia do listopada 2026 r. jest to już ponad 1,3 mld zł - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.