Układy zbiorowe pracy są dobrowolnymi porozumieniami zawieranymi w wyniku rokowań między pracodawcą a pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe. Określają warunki pracy i płacy w sposób odmienny od wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym nie mogą być mniej korzystne dla zatrudnionych niż regulacje kodeksu pracy. 13 grudnia 2025 r. weszła w życie ustawa o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (DzU z 2025 r., poz. 1661), wdrażająca dyrektywę 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Zobowiązuje ona państwa członkowskie, w których zasięg rokowań zbiorowych jest niższy niż 80 proc., do stworzenia ram prawnych wspierających jego zwiększenie. Polska przed wejściem w życie nowych przepisów znajdowała się daleko od tego progu – układami zbiorowymi objętych było zaledwie 15 proc. pracowników.