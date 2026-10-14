Rzeczpospolita
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NSA: 4 proc. należące do państwa nie przekreśla praw innych właścicieli

Niewielki udział Skarbu Państwa w nieruchomości nie może automatycznie pozbawiać dawnych właścicieli dekretowych i ich spadkobierców prawa do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Publikacja: 14.10.2026 05:50

NSA stanął po stronie spadkobierców dawnych właścicieli gruntów warszawskich

NSA stanął po stronie spadkobierców dawnych właścicieli gruntów warszawskich

Foto: Adobe Stock / Pawel Horazy

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Katarzyna Wójcik

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że literalne stosowanie przepisów ustawy przekształceniowej może prowadzić do rezultatu sprzecznego z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. 11 czerwca 2026 r. uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzje organów administracji w dwóch niemal identycznych sprawach.

Oba postępowania dotyczyły warszawskich nieruchomości oraz następstwa prawnego po dawnych właścicielach dekretowych. Chodziło o niezabudowaną działkę o powierzchni 4465 mkw. Na mocy tzw. dekretu Bieruta grunty położone w granicach Warszawy przeszły na własność gminy, a następnie Skarbu Państwa. W późniejszych latach następcy prawni dawnych właścicieli odzyskali prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Problem pojawił się na etapie próby przekształcenia tego prawa w prawo własności.

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