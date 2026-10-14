Rzeczpospolita
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Rozporządzenie utraciło moc, ale urząd nadal musi rozstrzygać

Brak nowych warunków technicznych stawia organy administracji budowlanej przed pytaniem, według jakich kryteriów oceniać inwestycje. Część spraw można prowadzić z zastosowaniem dawnych przepisów. W pozostałych urząd musi oprzeć się na obowiązującym prawie i ustaleniach technicznych.

Publikacja: 14.10.2026 05:10

Jak oceniać inwestycje budowlane przy braku nowych warunków technicznych

Jak oceniać inwestycje budowlane przy braku nowych warunków technicznych

Foto: Adobe Stock

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Sylwia Potępa-Koziej, Aleksandra Pikuła-Warzocha

Po 20 września 2026 r. problem braku przepisów wykonawczych stał się realnym wyzwaniem dla administracji budowlanej. Z upływem tego dnia utraciło moc m.in. rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ten sam skutek objął rozporządzenie ministra gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. dotyczące sieci gazowych. W stanowisku z 21 września Polska Izba Inżynierów Budownictwa wskazała na brak nowych regulacji i wynikające z niego ryzyko rozbieżnej praktyki organów. Do dnia wysłania do druku dodatku „Administracja” minister nie wydał nowego rozporządzenia i nic nie zapowiadało, że luka w przepisach zostanie szybko wypełniona.

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