Po 20 września 2026 r. problem braku przepisów wykonawczych stał się realnym wyzwaniem dla administracji budowlanej. Z upływem tego dnia utraciło moc m.in. rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ten sam skutek objął rozporządzenie ministra gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. dotyczące sieci gazowych. W stanowisku z 21 września Polska Izba Inżynierów Budownictwa wskazała na brak nowych regulacji i wynikające z niego ryzyko rozbieżnej praktyki organów. Do dnia wysłania do druku dodatku „Administracja” minister nie wydał nowego rozporządzenia i nic nie zapowiadało, że luka w przepisach zostanie szybko wypełniona.