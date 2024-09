„Receptomaty” to potoczna nazwa platform umożliwiających zamówienie e-recepty. Dla pacjentów stale przyjmujących leki jest to znaczne udogodnienie – nie muszą udawać się do lekarza tylko w celu otrzymania recepty. W receptomacie najczęściej konieczne jest jedynie wypełnienie krótkiego formularza i wniesienie opłaty. Z drugiej strony, ponieważ dzięki receptomatom dostęp do leków kontrolowanych (wydawanych wyłącznie na receptę) został znacznie ułatwiony, wzbudza to obawy organów nadzorczych. Wzmożone zainteresowanie Ministerstwa Zdrowia, inspekcji farmaceutycznej i Rzecznika Praw Pacjenta wzbudza dostęp do leków psychotropowych, wiążąc to z ryzykiem ich używania poza uzasadnionymi wskazaniami.