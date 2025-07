Zmian jest sporo i dotyczą różnych ustaw, w tym Prawa przedsiębiorców, określającego ogólne zasady przeprowadzania kontroli w firmach. Mikroprzedsiębiorcom zmniejszono, co do zasady, maksymalny czas kontroli z 12 na 6 dni. A częstotliwość planowych kontroli będzie uzależniona od stopnia ryzyka, jakie wiąże się z prowadzeniem konkretnego biznesu. Jeśli będzie małe, planowej kontroli nie będzie można przeprowadzić częściej niż co pięć lat.

Ustawa deregulacyjna wprowadza także nowe zasady tworzenia prawa dla przedsiębiorców. Przepisy, które nakładają na nich nowe obowiązki, będą miały 6-miesięczne vacatio legis.

Zmiany dotyczą też rzemieślników – dostosowano ich ustawę do obecnych realiów gospodarczych. Wprawdzie od stycznia 2020 roku mogą oni działać jako spółki prawa handlowego, to jednak nie w każdej formie. Teraz status rzemieślnika może posiadać także spółka z o.o. lub akcyjna i nie tylko wtedy, gdy powstaje w wyniku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy.

Zniesiono też wymóg dotyczący osławionej pieczątki. W czasach, gdy umowy zawierane są online, a sprawozdania finansowe dokonywane w formie elektronicznej, postrzegana jest ona jako relikt przeszłości. Jej brak nie będzie więc powodem, by stwierdzić, że wniosek lub pismo przedsiębiorcy są niekompletne.

Więcej o zmianach piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszam do lektury.