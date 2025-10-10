Aktualizacja: 10.10.2025 11:32 Publikacja: 10.10.2025 06:00
Majątek wspólny małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej staje się majątkiem tej fundacji. A co w razie rozwodu?
Małżonkowie, którzy decydują się na założenie fundacji rodzinnej, zazwyczaj przez wiele lat prowadzili firmę, zgromadzili – czasem – niemały majątek. Ten majątek wnoszą teraz do fundacji rodzinnej. I staje się on jej własnością.
Przed założeniem fundacji, jeśli doszłoby do rozwodu, ich wspólny majątek zostałby podzielony. Jeśli jednak właścicielem majątku zostanie fundacja rodzinna, nie będzie to już możliwe. Istotne jest przy tym to, jaką rolę w fundacji pełnią małżonkowie. Jeśli tylko jeden z nich jest fundatorem i ma w fundacji decydującą pozycję, sytuacja drugiej połowy – w razie kryzysu – może być trudna. W skrajnych przypadkach rozwód może nawet doprowadzić taką osobę do pozbawienia majątku.
Czy to oznacza, że nie należy zakładać fundacji rodzinnej? – Nie. Są inne skuteczne sposoby, by takich trudnych sytuacji uniknąć. Wszystkie scenariusze – zarówno dobre, jak i złe – trzeba jednak przewidzieć wcześniej i wprowadzić do statutu fundacji rodzinnej odpowiednie zabezpieczenia.
O tym, jak to zrobić piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszam do lektury.
