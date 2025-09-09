Rzeczpospolita
Wspólne fundacje rodzinne małżonków na celowniku fiskusa

Powołując fundację rodzinną, należy brać pod uwagę bieżącą sytuację rodzinną i biznesową, ale też potencjalne zmiany, w tym rozwód. Stanowisko fiskusa odnośnie do świadczeń dla rozwiedzionych małżonków-fundatorów jest bowiem bardzo restrykcyjne.

Publikacja: 09.09.2025 04:50

Foto: Adobe Stock

Szymon Konieczny

SPIS TREŚCI

  1. Proporcja wkładów małżonków
  2. Rozwód małżonków-fundatorów jako podatkowa pułapka
  3. Małżonkowie-fundatorzy, którzy pozostają w małżeństwie
  4. Ślub po założeniu fundacji rodzinnej
  5. Komentarz

Fundacja rodzinna, funkcjonująca w polskim systemie prawnym od maja 2023 r., szybko zdobyła popularność jako narzędzie sukcesji i ochrony majątku. W ciągu dwóch lat zarejestrowano już ponad 2 tys. takich podmiotów, co świadczy o dużym zainteresowaniu przedsiębiorców.

Jednocześnie praktyka pokazuje, że korzystanie z fundacji rodzinnej nie jest wolne od ryzyk podatkowych. Jednym z obszarów, który od początku budził szczególne kontrowersje, są fundacje zakładane wspólnie przez małżonków. Fiskus wielokrotnie zmieniał zdanie co do zasad zwolnienia z PIT świadczeń wypłacanych beneficjentom takich fundacji. Choć obecne stanowisko organów w części jest korzystniejsze niż pierwotne, to rozwód fundatorów nadal może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych.

