Wspólne fundacje rodzinne małżonków na celowniku fiskusa

Fundacja rodzinna, funkcjonująca w polskim systemie prawnym od maja 2023 r., szybko zdobyła popularność jako narzędzie sukcesji i ochrony majątku. W ciągu dwóch lat zarejestrowano już ponad 2 tys. takich podmiotów, co świadczy o dużym zainteresowaniu przedsiębiorców.

Jednocześnie praktyka pokazuje, że korzystanie z fundacji rodzinnej nie jest wolne od ryzyk podatkowych. Jednym z obszarów, który od początku budził szczególne kontrowersje, są fundacje zakładane wspólnie przez małżonków. Fiskus wielokrotnie zmieniał zdanie co do zasad zwolnienia z PIT świadczeń wypłacanych beneficjentom takich fundacji. Choć obecne stanowisko organów w części jest korzystniejsze niż pierwotne, to rozwód fundatorów nadal może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych.