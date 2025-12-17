Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Agata Łukaszewicz: Rozgoryczenie asystentów coraz większe

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpaczliwie szuka wsparcia dla orzekających sędziów. Powód? Ponad tysiąc etatów sędziowskich jest dziś nieobsadzonych.

Publikacja: 17.12.2025 06:00

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpaczliwie szuka wsparcia dla orzekających sędziów.

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpaczliwie szuka wsparcia dla orzekających sędziów.

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Będzie ich jeszcze więcej. Tymczasem spraw w sądach nie ubywa, a i czas ich trwania się wydłuża. Szukanie rozwiązań zastępczych jest jedynym wyjściem. Tylko czy zawsze słusznym i do przyjęcia? A jeśli nawet zostanie przyjęte, to czy nie ucierpi na nich obywatel, który przyjdzie do sądu załatwić swoją życiową sprawę?

W ostatnich dniach odżyła debata nad zmianami w instytucji asystenta sędziego (jest ich dziś w sądach powszechnych ok. 6 tysięcy). Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić stanowisko młodszego asystenta sędziego (projekt jest już nie tylko gotowy, ale i trafił do prac). Przewiduje dopuszczenie do udziału w konkursach na stanowisko młodszego asystenta sędziego studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok nauki.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Do tej pory pary jednopłciowe żyją w pewnym zawieszeniu – mówi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, sędz
Sądy i Prokuratura
Pozostały już tylko kwestie techniczne
Rola sędziego a wykorzystywanie narzędzi AI
Sądy i Prokuratura
Rola sędziego a wykorzystywanie narzędzi AI
Nie ma roszczeń z tytułu niewłaściwych decyzji
Sądy i Prokuratura
Nie ma roszczeń z tytułu niewłaściwych decyzji
Czas zadbać o jawność rozpraw
Sądy i Prokuratura
Czas zadbać o jawność rozpraw
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Asystent sędziego po nowemu, czyli dlaczego doświadczenie, wiedza i lata pracy stają się balastem, a
Sądy i Prokuratura
Asystent sędziego po nowemu. Student na etacie, doświadczenie na marginesie
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie