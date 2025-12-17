Rola sędziego a wykorzystywanie narzędzi AI

Świat sztucznej inteligencji stanął na głowie. Rekomendacji, interpretacji jest pewnie dziś tyle, że gdyby nie era cyfrowej dokumentacji, Las Amazoński skurczyłby się do rozmiarów naszego rodzimego Kampinosu.

Używanie narzędzi AI w tzw. obszarach newralgicznych, gdzie ryzyko naruszenia praw jest wysokie, operuje pojęciami formułowanymi na dość dużym poziomie ogólności, co z jednej strony daje możliwość elastycznej interpretacji i pro futuro stara się zagospodarowywać rozwój funkcjonalności narzędzi AI, z drugiej zaś strony stawia pytania, w jakich konkretnych stanach faktycznych używanie narzędzi AI wiąże się np. z zakwalifikowaniem ich do kategorii systemów wysokiego ryzyka.