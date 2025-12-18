Choć nowelizacji przepisów o mobbingu, ustawy o asystencji osobistej i reformy Państwowej Inspekcji Pracy, mimo obietnic resortu, uchwalić się w tym roku nie udało, braku pracowitości Ministerstwu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zarzucić się nie da. Zatrudnianie cudzoziemców na nowych zasadach, korzystniejszy dla pracowników sposób obliczania stażu pracy czy rewolucja w pośredniakach to tylko część zmian, z którymi przyszło lub lada dzień przyjdzie mierzyć się pracodawcom. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Najważniejsze zmiany w prawie pracy wprowadzone w tym roku”.

Z inicjatywy poselskiej zmieniają się też zasady rekrutacji: nazwy stanowisk w ogłoszeniach mają być neutralne płciowo, a informacje o proponowanym wynagrodzeniu – ujawnione. Wchodząca w życie w Wigilię nowelizacja kodeksu pracy to pierwszy krok do wdrożenia unijnej dyrektywy o jawności wynagrodzeń (UE 2023/970). Stanowi jednak kosmetyczną zmianę. Projekt kluczowych przepisów pozwalających w pełni wprowadzić unijne prawo został dopiero przesłany do konsultacji społecznych. To projekt ustawy o wzmocnieniu prawa do jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za taką samą lub równoważną pracę. Czasu na jej uchwalenie jest coraz mniej. Unijne regulacje mają zostać implementowane do 7 czerwca przyszłego roku i w wielu firmach mogą wywołać rewolucję w systemach płacowych.

