Sygnaliści w erze AI – nadchodzi nowa odsłona whistleblowingu

Tematyka sztucznej inteligencji stanowi jeden z najintensywniej dyskutowanych współczesnych aspektów rozwoju. U progu zmian związanych z jej szerokim zastosowaniem Unia Europejska podjęła próbę regulacji tego nowego obszaru życia społecznego za pomocą AI Act.

Co jednak istotne, z perspektywy compliance, AI Act odwołuje się także do zagadnienia zgłaszania nieprawidłowości (tzw. whistleblowing). Zgodnie z nowymi regulacjami, sygnaliści mogą stać się istotnym „bezpiecznikiem” regulacji poświęconej AI. Europejski prawodawca założył bowiem, że nadzór nad systemami sztucznej inteligencji oprze się nie tylko na regulatorach i audytach, lecz także na informacjach od osób wewnątrz organizacji, które mogą dostrzec ryzyka niewidoczne z zewnątrz. Doświadczenia, m.in. z sektora finansowego pokazują, że działania whistleblowerów są jednymi z najskuteczniejszych sposobów wykrywania i zapobiegania nadużyciom. Skuteczność tych mechanizmów będzie jednak zależała od współistnienia kluczowych w tym obszarze regulacji: AI Act oraz implementowanej do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów.