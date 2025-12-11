Rzeczpospolita
Paulina Szewioła: Rok pod znakiem obowiązków

Bycie pracodawcą w Polsce nie jest łatwym zadaniem. Gdy rząd obiecuje ulgi dla przedsiębiorców, w praktyce najczęściej korzystają z nich samozatrudnieni, którzy nie mają na głowie pracowników.

Publikacja: 11.12.2025 08:56

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Tymczasem ci, którzy zatrudniają ludzi, mogą liczyć przede wszystkim na… kolejne obowiązki. I nadchodzący rok wcale nie będzie tu wyjątkiem.

Na ukończeniu jest reforma Państwowej Inspekcji Pracy, zakładająca wzmocnienie jej kompetencji. Inspektorzy będą mogli stwierdzać, że osoba pracująca np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B w rzeczywistości powinna być zatrudniona na etacie. Obecnie taką możliwość ma jedynie sąd. Trwają również prace nad przepisami, które mają zagwarantować transparentność wynagrodzeń i zlikwidować lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Przygotowywane są też zmiany w obszarze przeciwdziałania mobbingowi, a na horyzoncie widać konieczność wdrożenia tzw. dyrektywy platformowej.

