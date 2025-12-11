Paulina Szewioła: Rok pod znakiem obowiązków

Tymczasem ci, którzy zatrudniają ludzi, mogą liczyć przede wszystkim na… kolejne obowiązki. I nadchodzący rok wcale nie będzie tu wyjątkiem.

Na ukończeniu jest reforma Państwowej Inspekcji Pracy, zakładająca wzmocnienie jej kompetencji. Inspektorzy będą mogli stwierdzać, że osoba pracująca np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B w rzeczywistości powinna być zatrudniona na etacie. Obecnie taką możliwość ma jedynie sąd. Trwają również prace nad przepisami, które mają zagwarantować transparentność wynagrodzeń i zlikwidować lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Przygotowywane są też zmiany w obszarze przeciwdziałania mobbingowi, a na horyzoncie widać konieczność wdrożenia tzw. dyrektywy platformowej.