Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w medycynie budzi co najmniej tyle samo nadziei, co obaw. Z jednej strony obietnica szybszej, bardziej dostępnej i tańszej diagnostyki, z drugiej strony niepokój związany z błędnym rozpoznaniem schorzeń pacjentów. Perspektywa operacji przeprowadzanej przez robota wyposażonego w AI, w związku z niskim wskaźnikiem liczby lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców w Polsce [zgodnie z raportem OECD w 2021 r. na 1000 mieszkańców Polski przypadało 3,4 lekarzy], napawa optymizmem, niweczonym ryzykiem popełnia błędu medycznego i braku jasnych uregulowań co do odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę lub innego rodzaju szkodę. Przykłady można by mnożyć.