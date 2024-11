Wzmocnione ośrodki innowacji to konkurencyjne firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów w ramach działania „Rozwój oferty Ośrodków Innowacji dla firm – oferta dla konsorcjalnych Ośrodków Innowacji”. Konkurs – zgodnie z nazwą przywołanego działania – jest skierowany do konsorcjalnych ośrodków innowacji akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jego celem jest wzmocnienie potencjału tych podmiotów w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz firm, czyli związanych z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych (ich inicjowaniem, określaniem ścieżek rozwoju, wskazywaniem możliwości kooperacyjnych itp.), wdrażaniem ich wyników do działalności firmy, ochrony praw własności intelektualnej. Aby skutecznie to czynić, ośrodki innowacji muszą trzymać rękę na pulsie, tj. obserwować i badać rynek, w tym ten globalny, podążać za trendami lub mieć pomysł na ich kreowanie.