Zmiany w podatku od nieruchomości tuż-tuż

Istotność zmiany przepisów o podatku od nieruchomości jest bezprecedensowa dla branży doradczej, ale przede wszystkim dla podatników i osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczenie tego podatku. Nowelizacja wpłynie bezpośrednio na to, ile przedsiębiorca zapłaci podatku od nieruchomości, na to ile czasu poświęci na przygotowanie pierwszej deklaracji w nowym reżimie, ale także na to, czy będzie czuł się „bezpiecznie” przy rozstrzyganiu wątpliwości, co do których pierwsze orzecznictwo pojawi się najwcześniej pewnie za rok.