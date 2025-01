Kiedy „właściwy czas” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

W kwestii odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania składkowe, art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła tylko do przepisów Ordynacji podatkowej i nie odsyła równocześnie w tym zakresie do przepisów Kodeksu spółek handlowych (w tym art. 299 k.s.h.) ani do przepisów Kodeksu cywilnego (w tym art. 362 k.c.). Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek na gruncie art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej są zaś surowsze od przesłanek odpowiedzialności przewidzianych w art. 299 k.s.h. – to teza do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 października 2023 r., sygn. akt: I USK 137/23 (LEX nr 3614435).