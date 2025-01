Odpowiedzialność za produkty wadliwe

W lipcu 2001 r. konsument nabył samochód marki Ford od Stracciari, koncesjonariusza samochodowego tej marki we Włoszech. Pojazd został wyprodukowany przez Ford WaG, spółkę z siedzibą w Niemczech, a następnie został dostarczony owemu koncesjonariuszowi za pośrednictwem spółki Ford Italia, która zajmuje się we Włoszech dystrybucją pojazdów marki Ford. W grudniu 2001 r. wspomniany konsument uległ wypadkowi, podczas którego w pojeździe nie zadziałała poduszka powietrzna. W związku z tym wniósł on powództwo przeciwko koncesjonariuszowi samochodowemu i spółce Ford Italia o odszkodowanie za szkody, jakie poniósł z powodu wady pojazdu. Ford Italia twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za wadę poduszki powietrznej, ponieważ nie wyprodukował pojazdu.