Jak wejść we wspólne przedsięwzięcie (joint venture) z inwestorem?

JV to sformalizowany umownie sojusz przedsiębiorców, umożliwiający kumulację zasobów, wiedzy i technologii, co w praktyce ma przełożyć się na, przykładowo, zwiększenie marżowości biznesu, uzyskanie dostępu do tańszych źródeł zaopatrzenia czy poszerzenie posiadanych rynków zbytu. A mówiąc prościej, umożliwić rozwój biznesu i osiągnięcie wspólnych celów gospodarczych, których realizacja byłoby niemożliwe lub o wiele trudniejsze w pojedynkę.