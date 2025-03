Umorzenie udziałów w spółce z o.o. – rodzaje, procedura, skutki podatkowe

Umorzenie udziałów to instrument prawny, który może służyć realizacji różnych celów zarówno z perspektywy wspólników, jak i samej spółki. Pozwala on na wyjście ze spółki w sytuacji, gdy nie ma chętnych do nabycia udziałów, a pozostali wspólnicy nie wyrażają woli ich przejęcia. W takim przypadku rozwiązaniem patowej sytuacji może być nabycie udziałów przez spółkę.