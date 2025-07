Pieczątki odchodzą do lamusa

Zmian jest sporo i dotyczą różnych ustaw, w tym Prawa przedsiębiorców, określającego ogólne zasady przeprowadzania kontroli w firmach. Mikroprzedsiębiorcom zmniejszono, co do zasady, maksymalny czas kontroli z 12 na 6 dni. A częstotliwość planowych kontroli będzie uzależniona od stopnia ryzyka, jakie wiąże się z prowadzeniem konkretnego biznesu. Jeśli będzie małe, planowej kontroli nie będzie można przeprowadzić częściej niż co pięć lat.