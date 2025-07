Dotacje na rozwój działalności badawczej

Dotacje unijne, przypisane do odpowiednich programów regionalnych (wojewódzkich), wspierają różnorodne inicjatywy, także te związane z rozwojem nowoczesnych firm. A innowacyjne, idące z duchem czasu przedsiębiorstwa to te, które m.in. potrafią inwestować w badania i rozwój. Mogą zlecać takie prace na zewnątrz, ale także wykonywać je samodzielnie, co wymaga już dostępu i do ludzi, i do odpowiedniego zaplecza.

W województwie świętokrzyskim