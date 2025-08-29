Rzeczpospolita
Prawo do ochrony głosu i wizerunku przed AI

Sztuczna inteligencja może kreować nowe treści, wykorzystując wizerunek i głos danej osoby. Twórcy i wykonawcy powinni zwracać uwagę, na co zgadzają się w umowie.

29.08.2025

Teresa Siudem

Sztuczna inteligencja (AI) może wykorzystywać twarz i głos do tworzenia tzw. deepfake'ów, np. fałszywych nagrań, w których osoba mówi coś, czego nigdy nie powiedziała. Jeśli w ten sposób dochodzi do oszustw lub wyłudzeń albo zniesławienia osoby, której głos został wykorzystany, grozi za to odpowiedzialność karna.

Nie zawsze jednak do wykorzystania głosu czy wizerunku dochodzi w drodze przestępstwa. Zdarza się, że np. wykonawca, aktor zgadza się na wykorzystanie swojego głosu lub twarzy do kreowania nowych treści przez AI albo do zmian na potrzeby konkretnej produkcji. Jednak finalny efekt takich przeróbek nie zawsze może być akceptowany przez wykonawcę. Żeby nie doszło na tym tle do nieporozumień, zgoda na wykorzystanie wizerunku czy głosu powinna więc zostać wyrażona w umowie i mieć odpowiednie zabezpieczenia. Jednym z nich powinna być klauzula chroniąca przed zmianami, które naruszałyby dobra osobiste osoby przedstawionej, ośmieszałyby ją lub stawiały w niekorzystnym świetle.

