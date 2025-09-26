Używanie cudzego znaku towarowego – obrona importera równoległego a ciężar dowodu

Uprawnionym z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje szeroki monopol obejmujący m.in. umieszczanie znaku na towarach lub opakowaniach, oferowanie towarów, decydowanie o ich wprowadzaniu do obrotu, import lub eksport towarów czy też używanie znaku w reklamie. W praktyce, korzystając ze swobody przepływu towarów w ramach rynku wewnętrznego, przedsiębiorcy-importerzy równolegli, niebędący oficjalnymi dystrybutorami, oferują do sprzedaży towary zakupione na preferencyjnych warunkach w innych państwach Unii Europejskiej. Tego typu działania opierają się na regule wyczerpania praw wynikających ze znaku towarowego, która pod pewnymi warunkami umożliwia wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem bez konieczności zawarcia porozumienia z uprawnionym z tytułu znaku.