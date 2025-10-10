Rzeczpospolita
Porozumienia dotyczące ochrony środowiska

Porozumienia, które ograniczają konkurencję ze względu na cel, np. ustalają ceny, dzielą rynki, ograniczają innowacje, są niedopuszczalne niezależnie od uzasadnienia dotyczącego zrównoważonego rozwoju.

Publikacja: 10.10.2025 05:30

Foto: Adobe Stock

Wiktor Rustecki, Olgierd Świerzewski

Czasy, kiedy zrównoważony rozwój był jedynie przedmiotem rozmów dla przedsiębiorców, już dawno minęły. Komisja Europejska („Komisja”) i polski rząd na wiele sposobów promują zrównoważony rozwój w ramach priorytetów legislacyjnych i wykonawczych. Okazuje się jednak często, że same regulacje nie wystarczają. Dostrzega się potrzebę realnej współpracy pomiędzy biznesem i rządem. Współpraca między przedsiębiorcami, którzy chcą wspólnie działać przy projektach promujących zrównoważony rozwój, proponowanych przez rząd, napotyka jednak często na poważny problem, jakim jest ryzyko naruszenia prawa ochrony konkurencji poprzez zawarcie niedozwolonego porozumienia (kartel). Mając to na względzie, Komisja Europejska po konsultacjach opublikowała obszerne wytyczne. W artykule wskażemy, na co powinni uważać przedsiębiorcy, którzy mają zamiar rozpocząć wspólne inicjatywy m.in. w zakresie ochrony środowiska. Odpowiemy na pytanie, czy porozumienia kooperacyjne pomiędzy konkurentami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, zawierane w celu zrównoważonego rozwoju, mogą być zgodne z art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”) i art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które zakazują zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

