EUDR – kolejne zmiany w unijnej polityce środowiskowej

W cieniu toczących się w Brukseli od kilku miesięcy rozmów nt. deregulacji obowiązków europejskich przedsiębiorstw, związanych z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju, trwają prace nad zmianami w innych przepisach, wchodzących w skład tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Pakiet obowiązujących regulacji niedługo poszerzy się o kolejną, która może wpłynąć na funkcjonowanie wielu polskich firm.

Mowa o EUDR (European Union Deforestation Regulation) – rozporządzeniu, które stanowić ma odpowiedź na problem globalnego wylesiania i degradacji obszarów leśnych. Przepis ten będzie wpływać na funkcjonowanie istotnej części polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim w kontekście ich łańcuchów dostaw. Nowa propozycja rozporządzenia potwierdza wcześniejsze zapowiedzi Unii o tym, że nie rezygnuje ona z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych.