Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

EUDR – kolejne zmiany w unijnej polityce środowiskowej

Trwają prace nad wprowadzeniem uproszczeń w unijnych przepisach EUDR mających zapobiegać wylesianiu i degradacji lasów. Firmy objęte nowymi przepisami będą musiały zmodyfikować swoje procesy zakupowe i wdrożyć tzw. oświadczenia zgodności.

Publikacja: 18.11.2025 05:20

EUDR – kolejne zmiany w unijnej polityce środowiskowej

EUDR – kolejne zmiany w unijnej polityce środowiskowej

Foto: AdobeStock

Justyna Wysocka--Golec, Maciej Gomółka

W cieniu toczących się w Brukseli od kilku miesięcy rozmów nt. deregulacji obowiązków europejskich przedsiębiorstw, związanych z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju, trwają prace nad zmianami w innych przepisach, wchodzących w skład tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Pakiet obowiązujących regulacji niedługo poszerzy się o kolejną, która może wpłynąć na funkcjonowanie wielu polskich firm.

Mowa o EUDR (European Union Deforestation Regulation) – rozporządzeniu, które stanowić ma odpowiedź na problem globalnego wylesiania i degradacji obszarów leśnych. Przepis ten będzie wpływać na funkcjonowanie istotnej części polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim w kontekście ich łańcuchów dostaw. Nowa propozycja rozporządzenia potwierdza wcześniejsze zapowiedzi Unii o tym, że nie rezygnuje ona z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Julita Karaś-Gasparska: Ostatni dzwonek na wakacje składkowe
Biznes
Julita Karaś-Gasparska: Ostatni dzwonek na wakacje składkowe
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Niezależny ekspert pomoże dłużnikowi w restrukturyzacji
Biznes
Niezależny ekspert pomoże dłużnikowi w restrukturyzacji
FinTech i dostawcy SaaS, PaaS i IaaS – co zmieni Data Act
Biznes
FinTech i dostawcy SaaS, PaaS i IaaS – co zmieni Data Act
IT: jak uniknąć ryzyk i budować partnerską współpracę
Biznes
IT: jak uniknąć ryzyk i budować partnerską współpracę
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Czy nieudzielenie absolutorium może naruszać dobra osobiste
Biznes
Czy nieudzielenie absolutorium może naruszać dobra osobiste
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie