IT: jak uniknąć ryzyk i budować partnerską współpracę

Przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed wyzwaniem związanym z silnym powiązaniem z rozwiązaniami pochodzącymi od jednego dostawcy usług IT.

Publikacja: 18.11.2025 05:10

IT: jak uniknąć ryzyk i budować partnerską współpracę

IT: jak uniknąć ryzyk i budować partnerską współpracę

Foto: Adobe Stock

Marta Wysokińska

SPIS TREŚCI

  1. Powiązanie z dostawcą IT – aspekty zależności
  2. Dostawa usług IT a zamówienia publiczne
  3. Dostęp do danych przetwarzanych w systemach IT
  4. Przetwarzanie danych a przepisy RODO

Powiązanie z jednym dostawcą rozwiązań IT może prowadzić do sytuacji, w której zmiana usługodawcy staje się kosztowna, ryzykowna, a czasem wręcz niemożliwa. W efekcie organizacja traci elastyczność kontraktową, ponosi wyższe koszty operacyjne i naraża się na ryzyka prawne oraz organizacyjne.

Powiązanie z jednym dostawcą nie zawsze jest jednak negatywne. Ograniczona możliwość zmiany dostawcy niekoniecznie wynika z chęci zmniejszenia swobody klienta. Dostawcy usług IT często inwestują znaczne środki w rozwój rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb nabywcy. W takich przypadkach silne zabezpieczenie pozycji kontraktowej tych dostawców może być uzasadnione, ponieważ pozwala na odpowiednią ochronę know-how i zwrot poniesionych nakładów. Z perspektywy dostawcy na takie ukształtowanie pozycji kontraktowej należy patrzeć jako na mechanizm ochrony inwestycji.

