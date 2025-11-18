IT: jak uniknąć ryzyk i budować partnerską współpracę

Powiązanie z jednym dostawcą rozwiązań IT może prowadzić do sytuacji, w której zmiana usługodawcy staje się kosztowna, ryzykowna, a czasem wręcz niemożliwa. W efekcie organizacja traci elastyczność kontraktową, ponosi wyższe koszty operacyjne i naraża się na ryzyka prawne oraz organizacyjne.

Powiązanie z jednym dostawcą nie zawsze jest jednak negatywne. Ograniczona możliwość zmiany dostawcy niekoniecznie wynika z chęci zmniejszenia swobody klienta. Dostawcy usług IT często inwestują znaczne środki w rozwój rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb nabywcy. W takich przypadkach silne zabezpieczenie pozycji kontraktowej tych dostawców może być uzasadnione, ponieważ pozwala na odpowiednią ochronę know-how i zwrot poniesionych nakładów. Z perspektywy dostawcy na takie ukształtowanie pozycji kontraktowej należy patrzeć jako na mechanizm ochrony inwestycji.