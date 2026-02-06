Świętokrzyskie firmy z pieniędzmi na zakup infrastruktury badawczej

Istnieją różne drogi do pozyskania nowych produktów lub rozszerzenia oraz poprawy oferty firmy. Innowacje produktowe, technologiczne, procesowe, czy też organizacyjne mogą być wynikiem prac B+R przeprowadzonych przez podmioty trzecie, a następnie zakupione przez firmę. Przedsiębiorca może je zamówić w innej firmie lub instytucji badawczej. Może także sam inwestować w prowadzenie badań i prac rozwojowych, co oczywiście wymaga dysponowania odpowiednim zapleczem oraz kadrą. Ta ostatnia droga może być szczególnie istotna dla firm, w których innowacyjność, możliwość ciągłego dostarczania nowych produktów lub usług jest podstawą ich konkurencyjności. Mówiąc inaczej, ich klienci są otwarci na modyfikacje i wciąż oczekują nowości. Jeżeli przedsiębiorca chce im sprostać, musi inwestować w wiedzę i rozwój.