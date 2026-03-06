Rzeczpospolita
Różnice między kierownikiem apteki a kierownikiem punktu aptecznego

Prawo farmaceutyczne nie ogranicza możliwości pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego w więcej niż jednym punkcie aptecznym.

Publikacja: 06.03.2026 04:40

Foto: Adobe Stock

Anna Cierpioł, Dominika Wydra

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne (dalej: u.p.f.) kierownik apteki pełni szczególną rolę w strukturze i funkcjonowaniu apteki. Funkcję tę może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty, będąca gwarantem prawidłowego prowadzenia apteki. Co istotne, u.p.f. wprost stanowi, że dana osoba może pełnić funkcję kierownika wyłącznie w jednej aptece.

Odmiennie ukształtowana została sytuacja prawna Kierownika Punktu Aptecznego. Prawo farmaceutyczne nie zawiera przepisu, który zakazywałby pełnienia tej funkcji w więcej niż jednym punkcie aptecznym. Ustawa nie wskazuje również, aby Kierownik Punktu Aptecznego był zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków w pełnym wymiarze czasu pracy.

