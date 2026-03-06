Co zrobić, gdy przedmiot leasingu ma wady?

Przy transakcjach leasingowych klient przeważnie ma kontakt z leasingodawcą na początku i na końcu transakcji. Najpierw, by zawrzeć umowę leasingu i pozyskać finansowanie, a ostatecznie, by wykupić przedmiot leasingu albo – co zdarza się rzadziej – zwrócić przedmiot leasingu finansującemu. Niestety, zdarzają się przypadki, gdy w trakcie użytkowania przedmiotu okazuje się, że ma on wady. W takiej sytuacji klient przede wszystkim powinien ustalić, czy wady te powstały wskutek nieprawidłowej eksploatacji rzeczy, czy też powstały niezależnie od klienta. Wady przedmiotu leasingu, które nie wynikają z niewłaściwego jego używania przez leasingobiorcę, można reklamować.