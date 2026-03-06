Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Co zrobić, gdy przedmiot leasingu ma wady?

Wszelkie roszczenia z tytułu wad przedmiotu leasingu korzystający powinien zgłaszać do dostawcy.

Publikacja: 06.03.2026 04:30

Co zrobić, gdy przedmiot leasingu ma wady?

Co zrobić, gdy przedmiot leasingu ma wady?

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Baryś

Przy transakcjach leasingowych klient przeważnie ma kontakt z leasingodawcą na początku i na końcu transakcji. Najpierw, by zawrzeć umowę leasingu i pozyskać finansowanie, a ostatecznie, by wykupić przedmiot leasingu albo – co zdarza się rzadziej – zwrócić przedmiot leasingu finansującemu. Niestety, zdarzają się przypadki, gdy w trakcie użytkowania przedmiotu okazuje się, że ma on wady. W takiej sytuacji klient przede wszystkim powinien ustalić, czy wady te powstały wskutek nieprawidłowej eksploatacji rzeczy, czy też powstały niezależnie od klienta. Wady przedmiotu leasingu, które nie wynikają z niewłaściwego jego używania przez leasingobiorcę, można reklamować.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Dzięki zarządowi sukcesyjnemu zachowana jest ciągłość biznesu po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do
Biznes
Teresa Siudem: Zarząd sukcesyjny – zabezpieczenie firmy po śmierci właściciela
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach zbrojeniowych
Biznes
Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach zbrojeniowych
Zarząd sukcesyjny – ciągłość firmy po śmierci przedsiębiorcy
Biznes
Zarząd sukcesyjny – ciągłość firmy po śmierci przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy coraz częściej wybierają rozdzielność majątkową w małżeństwie.
Biznes
Rozdzielność majątkowa a długi małżonka
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama