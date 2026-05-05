Są takie sektory gospodarki, gdzie ogromne przychody idą w parze z równie spektakularnymi kosztami. Miliardowe obroty są codziennością, jednak to, co faktycznie zostaje w kieszeni podatnika po odliczeniu kosztów zakupu surowców i obsługi infrastruktury, często oscyluje na granicy błędu statystycznego. W branżach, gdzie rentowność często wynosi 1 czy 2 proc., widmo minimalnego podatku dochodowego stało się realnym zagrożeniem. Wprowadzenie przepisów o minimalnym CIT miało w założeniu uderzyć w podmioty sztucznie transferujące zyski za granicę. Jednak w praktyce „sieć” fiskusa została zarzucona tak szeroko, że zaplątały się w nią całe sektory gospodarki, które z natury operują na niskich marżach, takie jak handel detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, transport czy hurtowy handel energią. Na szczęście najnowsze rozstrzygnięcia organów podatkowych dają nadzieję na to, że system nie ukarze przedsiębiorców za samą specyfikę ich modelu biznesowego. Fiskus potwierdził możliwość skorzystania z wyłączeń przewidzianych w przepisach o minimalnym podatku dochodowym przez spółki zajmujące się hurtowym handlem energią. Mogą one zatem uniknąć dodatkowego obciążenia podatkowego. Piszemy na ten temat w artykule pt. „Handel energią z wyłączeniem z minimalnego CIT”.

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja w biznesie była traktowana jak magiczna różdżka – narzędzie, które miało optymalizować procesy, ciąć koszty i zastępować żmudną analizę danych błyskawicznymi rekomendacjami. Jednak era korzystania z AI „na dziko” właśnie dobiega końca. 2 sierpnia br. unijne rozporządzenie AI Act zacznie być stosowane w większości obszarów, w tym w systemach wysokiego ryzyka. Osiem takich obszarów zastosowań, w których systemy mogą być uznane za wysokiego ryzyka, zostały określone w Załączniku III do rozporządzenia AI Act. Dla większości przedsiębiorców będą to cztery kategorie: HR (systemy do sortowania CV, analizy wydajności pracowników czy monitorowania ich zachowań), finanse i inne usługi kluczowe dla osób fizycznych (scoring kredytowy i ocena zdolności finansowej, wycena składek ubezpieczeniowych), edukacja/szkolenia (oceny, przypisywanie do ścieżek nauczania lub decyzje wpływających na dostęp do edukacji i kwalifikacji zawodowych) oraz infrastruktura (systemy sterowania energią, wodą czy transportem).

