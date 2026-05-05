Rada nadzorcza spółdzielni – skład, kompetencje, uchwały

Rada nadzorcza nazywana jest w ustawie – Prawo spółdzielcze po prostu „Radą”. Jest to organ nadzoru, zawsze kolegialny, a więc liczący minimum trzy osoby. Do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, to do rady może zostać wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

Rada nadzorcza wyposażona jest w istotne instrumenty pozwalające na należyte sprawowanie funkcji. W celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, może przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.