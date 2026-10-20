5 listopada wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i nierównemu traktowaniu. Wprowadzane zmiany doprecyzowują definicje poszczególnych negatywnych zjawisk, rozszerzają obowiązki pracodawców w zakresie zapobiegania niepożądanym zachowaniom, podwyższają wysokość odszkodowań, a także zwiększają nacisk na tworzenie bezpiecznego i wolnego od dyskryminacji środowiska pracy. Zobowiązują także pracodawców do wdrożenia wewnętrznych procedur prewencyjnych oraz podejmowania odpowiednich działań w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości. Zasady zgłaszania, reagowania i prewencji muszą być przy tym jasne i dopasowane do wielkości oraz specyfiki organizacji. Trzeba je będzie ująć w regulaminie pracy lub w odrębnym regulaminie, a obowiązek ten obejmie pracodawców zatrudniających co najmniej dziesięciu pracowników. Same postanowienia w regulaminie pracy czy polityce antymobbingowej to jednak nie wszystko. Procedury te powinny rzeczywiście działać i zapewniać, że zgłoszenia będą odpowiednio analizowane. To oznacza także konieczność przeszkolenia osób uczestniczących w rekrutacji i zarządzaniu zespołem. Na wypracowanie i wdrożenie tych standardów pracodawcy dostali czas do 5 maja 2027 r., ale już teraz warto zacząć się przygotowywać do tego zadania. Na temat mobbingu i dyskryminacji oraz nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz nierównemu traktowaniu, a także o związanych z tym obowiązkach pracodawców piszemy w artykule pt. „Mobbing i dyskryminacja: nowe przepisy już od 5 listopada”.

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Podczas gdy działy HR i prawne muszą intensywnie pracować nad procedurami pracowniczymi, działy techniczne oraz właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a więc m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, stoją przed wyzwaniem natury sprzętowo-logistycznej. Do końca roku muszą zastąpić dotychczas używane określone urządzenia pomiarowe urządzeniami ze zdalnym odczytem. Prawidłowe wdrożenie wymaga również zapewnienia dostępu do informacji o zużyciu. Zakup nowego sprzętu powinien być zatem częścią przygotowania całego systemu rozliczeń i obsługi mieszkańców. Obowiązek wymiany obejmuje ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania i wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej, zamontowane przed 22 maja 2021 r. Nie dotyczy natomiast wodomierzy zimnej wody oraz tych urządzeń, które już spełniają wymaganie zdalnego odczytu. Pierwszym zadaniem zarządu powinna więc być inwentaryzacja: rodzaju urządzeń, dat montażu, możliwości odczytu oraz sposobu wykorzystania danych, o czym piszemy szczegółowo w tekście pt. „Zostały dwa miesiące na wymianę wodomierzy ciepłej wody”.

Czytaj więcej: Biznes Zostały dwa miesiące na wymianę wodomierzy ciepłej wody Do końca roku właściciele lub zarządcy budynków wielolokalowych mają zastąpić dotychczasowe urządzenia, takie jak ciepłomierze, podzielniki kosztów... Pro

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