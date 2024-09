Do wzięcia pieniądze z KPO. Lista naborów jest długa

Wsparcie dla firm z sektora HoReCa

Firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w pandemii, czyli z branży hotelarstwo, gastronomia, a także turystyka i kultura, mogą aplikować o wsparcie w realizacji przedsięwzięć, które wzmocnią ich szanse w przypadku ewentualnych przyszłych kryzysów. Dofinansowanie dostaną przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą we wskazanych branżach, a w latach 2020–2021 odnotowali spadek obrotów o co najmniej 20 proc., liczonych rok do roku. Maksymalna kwota wsparcia to 540 tys. zł, przy czym wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10 proc. Nabór kończy się 3 października.