Ceny LPG poszły w górę. Co czeka nas w grudniu?

Adam Woźniak przypomina w „Rz”, że LPG ogromny rynek, liczba samochodów napędzanych gazem przekracza 2,5 mln, co daje im blisko 13-procentowy udział w całym parku aut. Ale same auta to nie wszystko. Z LPG żyje prawie 7,4 tys. stacji sprzedających autogaz oraz cała rzesza warsztatów montujących i obsługujących instalacje gazowe w autach. W 2023 roku konsumpcja LPG sięgnęła 2,5 mln ton, z czego prawie 1,9 mln ton przypadło na pojazdy napędzane tym najtańszym do niedawna paliwem.