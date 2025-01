Ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania dla powodzian? UOKiK sprawdzi ich praktyki

Do grudnia 2024 r. ubezpieczyciele wypłacili ok. 800 mln zł odszkodowań za straty wywołane przez powódź. Jednak wielu powodzian narzeka, że otrzymali zaniżone kwoty – informuje RMF24.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi przypomniał, że jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony przez zakład ubezpieczeń, powinien zgłosić się do Rzecznika Finansowego. Może on interweniować zanim sprawa trafi do sądu. Rzecznik wspiera także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. RF uruchomił infolinię dla powodzian. W poniedziałek, środę i piątek pod numerem 22 333 73 32 można porozmawiać o swojej sprawie.