Większość ogłoszeń o pracę publikowanych w popularnych serwisach jest neutralna pod względem płci. Pracodawcy próbują stosować się nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie 24 grudnia zeszłego roku. Aby ułatwić im to zadanie, opinię wydała Rada Języka Polskiego (RJP). W swoim stanowisku podkreśla, że we współczesnej polszczyźnie już prawie wszystkie męskie nazwy zawodów mają odpowiedniki żeńskie, czyli feminatywa. Zwykle tworzymy je, dodając do tematu rzeczownika męskiego przyrostek –ka, –yni, –owa lub inne. Rada Języka Polskiego podkreśla, że automatyzm tego procesu nie wymaga, by wyraz stosowany w ogłoszeniu był notowany w drukowanym słowniku języka polskiego, w ustawie lub urzędowej klasyfikacji zawodów.